Шесть человек пострадали при столкновении трамвая с грузовиком в Москве

В Москве столкнулись грузовик и трамвай, в результате чего пострадали шесть человек. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на собственный источник.

По данным агентства, из шести пострадавших четверо были госпитализированы.

ДТП произошло на пересечении Соболевского проезда и Коптевского бульвара. Предварительно, причиной аварии стало то, что грузовик не уступил дорогу общественному транспорту.

Отмечается, что в связи с ДТП задерживаются трамваи № 23, 27, 30, их маршруты временно изменены.



