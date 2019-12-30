Шесть человек пострадали при столкновении трамвая с грузовиком в Москве
30 декабря 201921:41
В Москве столкнулись грузовик и трамвай, в результате чего пострадали шесть человек. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на собственный источник.
По данным агентства, из шести пострадавших четверо были госпитализированы.
ДТП произошло на пересечении Соболевского проезда и Коптевского бульвара. Предварительно, причиной аварии стало то, что грузовик не уступил дорогу общественному транспорту.
Отмечается, что в связи с ДТП задерживаются трамваи № 23, 27, 30, их маршруты временно изменены.
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