Шесть человек погибли в Свердловской области при столкновении автобуса с остановкой

В городе Лесной Свердловской области автобус въехал на остановку, сообщило URA.RU. Шесть человек погибли, еще четверо пострадали.

Автобус вез рабочих на завод. По предварительным данным, у машины могли отказать тормоза.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб. Обстоятельства инцидента уточняются.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ПогибшиеСтолкновениеАвтобусСвердловская Область
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры