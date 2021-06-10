Шесть человек погибли в Свердловской области при столкновении автобуса с остановкой
10 июня 202107:06
В городе Лесной Свердловской области автобус въехал на остановку, сообщило URA.RU. Шесть человек погибли, еще четверо пострадали.
Автобус вез рабочих на завод. По предварительным данным, у машины могли отказать тормоза.
На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб. Обстоятельства инцидента уточняются.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru