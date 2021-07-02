Шесть человек погибли в ДТП в Башкирии

Шесть человек погибли, четыре пострадали в результате столкновения двух автомобилей на автодороге М-7 «Волга» в Башкирии. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе управления ГИБДД республики.

Авария произошла на 1284-м километре трассы. По предварительным данным, переднее левое колесо грузовика Sсania, двигавшегося в направлении Уфы, отлетело на встречную «Ладу Ларгус». Легковушка опрокинулась и столкнулась со встречным автомобилем, сообщает РЕН ТВ. Одна из машин загорелась, пишет РИА ФАН.

Погибшие в результате аварии — водитель и пять пассажиров «Лады», они скончались до приезда скорой помощи, отмечает МИР 24. Пострадавшие госпитализированы.

Правоохранители проведут проверку всех обстоятельств ДТП и по ее итогам примут процессуальное решение.

