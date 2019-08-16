Шесть человек погибли в автоаварии в Чечне

Вблизи Грозного столкнулись два легковых автомобиля, жертвами ДТП стали шесть человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД по региону.

Отмечается, что еще один человек был доставлен в больницу. По данным агентства, столкнулись Chevrolet и "Лада Гранта".

Личности погибших устанавливаются. Причины и обстоятельства происшествия выясняются.







