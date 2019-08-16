Шесть человек погибли в автоаварии в Чечне
16 августа00:41
Вблизи Грозного столкнулись два легковых автомобиля, жертвами ДТП стали шесть человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД по региону.
Отмечается, что еще один человек был доставлен в больницу. По данным агентства, столкнулись Chevrolet и "Лада Гранта".
Личности погибших устанавливаются. Причины и обстоятельства происшествия выясняются.
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