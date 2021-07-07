Шесть человек погибли при пожаре в Смоленской области
7 июля 202109:24
Шесть человек, среди них пять детей, погибли при пожаре в частном доме в Смоленской области, сообщило РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
Возгорание произошло в городе Починок Смоленской области на площади 80 квадратных метров. Всего в доме находились восемь человек.
Ранее сообщалось о пяти погибших.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru