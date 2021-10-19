Шесть человек госпитализированы после ДТП на Ставрополье

ДТП с участием трех автомобилей произошло в Ставропольском крае, в результате чего пострадали шесть человек. Об этом сообщает «Интерфакс».

По предварительным данным, авария произошла при выезде одного из автомобилей на встречную полосу. Среди пострадавших, в частности, трое детей, младшему из которых один год.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее в понедельник сообщалось, что в ДТП с участием машины скорой помощи в Пензе погибла пациентка.

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ФОТО: depositphotos.com
ТЕГИ:Ставропольский КрайДТП
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