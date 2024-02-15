Шеф-повар из Аргентины назвал клеветой сообщения о своей пропаже в Москве

Шеф-повар из Аргентины Карлос Мартин Репетто опроверг утверждения о своём исчезновении в российской столице. Более того, он назвал подобные заявления клеветой.

Как заявил шеф-повар отеля Ritz-Carlton, с ним все хорошо, передает «Газета.ру». Он пообещал выложить опровержение в соцсетях. Некоторые паблики 15 февраля сообщили, что о пропаже кулинара в полицию заявила его бывшая супруга.

Репетто — гражданин Аргентины, но уже более 10 лет живет в Москве. В разное время он возглавлял кухни элитных ресторанов и отелей: Radisson Royal Moscow, Korston Hotel и Ritz-Carlton.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в марте 2019 года Репетто попал в криминальную хронику. Злоумышленники избили и ограбили его на севере Москвы. Похищенные документы повар нашёл в мусорном контейнере.

