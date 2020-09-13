Сгоревшую многоэтажку в Краснодаре губернатор края назвал самостроем
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев считает, что сгоревший ночью многоэтажный дом в Краснодаре является самостроем. Об этом он написал он в Telegram-канале.
«По предварительным данным, сгоревший сегодня ночью дом — самострой. Сейчас устанавливаются причины возгорания», — заявил Кондратьев.
По его словам, созданы комиссии для определения ущерба от ЧП и решается вопрос о выплате компенсаций.
«Если факты нарушения строительных норм подтвердятся, застройщик будет восстанавливать квартиры за свой счет», —написал губернатор.
Ранее сообщалось, что в многоэтажном доме на Российской улице произошел пожар в мансардном этаже. Огонь охватил 4,4 тысячи квадратных метров. Возгорание ликвидировано. Более 60 квартир сгорели из-за аварийного режима работы электросети. Из здания были эвакуированы около 300 человек. Жильцов временно разместили в одной из местных школ. Среди них нет погибших или пострадавших.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru