Северная ТЭЦ горит в Подмосковье, пламя поднимается на 50 м. Видео
Сильный пожар возник на Северной теплоэлектроцентрале в подмосковных Мытищах. Как сообщает сайт KP.RU, по предварительной информации, огонь охватил емкости с топливом. Пламя поднимается на высоту до 50-и метров, валит черный дым.
На место происшествия прибывают подразделения пожарных и спасателей. В свою очередь в главке МЧС по Московской области предположили, что пожар возник на газовой заправке.
Мытищинская ТЭЦ-27 «Северная» была открыта в 1992 году. Суммарная мощность станции 1060 МВт. Станция в основном использует в качестве топлива природный газ.
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