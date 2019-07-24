Северная Корея захватила российское рыболовецкое судно
Северокорейские пограничники 17 июля захватили в Японском море российское рыболовецкое судно «Сянхайлинь-8», принадлежащее Северо-Восточной рыболовной компании, сообщает Газета.ру.
В самом Пхеньяне заявили, что судно якобы было задержано за нарушение правил нахождения на территории Северной Кореи.
Известно, что экипаж судна состоит из 17 человек, 15 из которых – граждане России. Представители российского посольства в КНДР пытаются разрешить ситуацию, передает RT. Российский консул смог встретиться с рыбаками только спустя шесть дней после задержания.
В настоящее время судно находится в северокорейском порту Вонсан. В российской компании пожаловались, что членов экипажа не выпускают из кают, кроме того, в ближайшее время у них могут закончиться запасы провизии.
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