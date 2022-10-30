Сеул в трауре: Празднование Хеллоуина в Южной Корее обернулось трагедией

Больше 150 человек погибли, в том числе три россиянки, еще свыше 80 пострадали, десятки людей числятся пропавшими без вести – итоги празднования Хеллоуина в Сеуле.

Тысячи жителей и гостей Сеула пришли накануне в район Итэвон, чтобы отметить самый мистический праздник года Хеллоуин, который не проводили три года из-за коронавирусных ограничений. Красочный карнавал обернулся большой бедой – людей оказалось так много, что произошла давка в которой гибли любители хоррора, оказавшись в реальном фильме ужасов.

Первая информация о 20 пострадавших в давке в прогулочном районе Сеула появилась 29 октября в британском The Mirror. Затем другие СМИ стали писать о гибели 50 человек от остановки сердца из-за давки.

«Приезжает "скорая", потом приезжает полиция, и на дороге появляются люди, и их начинают откачивать. Мы сначала не поняли, думали только вот этих шесть человек откачивают, и это все, а оказывается, что еще больше пострадавших», - рассказал очевидец трагедии Максим РИА Новости.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль обратился к врачам, чтобы они оказали всю необходимую помощь пострадавшим. А вскоре он объявил траур по погибшим.

«Я молюсь за упокой погибших и надеюсь на скорое выздоровление пострадавших, выражаю глубокие соболезнования семьям погибших, потерявших драгоценную жизнь <…> С сегодняшнего дня и до того момента, пока ликвидация ситуации не завершится, я объявляю в стране национальный траур», - сказал он.

К утру воскресенья известно, что погибли 153 человека. Среди погибших три россиянки. Две скончались на улице, а третья умерла в больнице. Врачи не смогли ей ничем помочь. По данным посольства России в Южной Кореи, одной из девушек был всего 21 год, еще одна погибшая — 1995-го года рождения, третья — 1997-го. Другую информацию дипломаты не раскрывают.

Очевидцы трагедии в Сеуле помогали полицейским и спасателям вытаскивать пострадавших и нести их на руках, где прямо на дороге им делали искусственный массаж сердца.

Причиной массовой давки мог стать крутой склон. Южнокорейские СМИ пишут, что произошло массовое падение людей. Отмечающие Хеллоуин попадали со склона. Выбраться у них самостоятельно не было шансов, поскольку толпа продолжала расти.

«Вышла я как раз с этого склона на проезжую часть. Видимо, в какой-то момент человек упал, и все начали падать, поэтому такое и получилось. Нас, конечно, тоже знатно потрепало. Нам с подругой вырвали клок волос, потому что люди падали и пытались ухватиться за что-то, кореянка около меня кричала, что ей больно, так как наступили на нее, но никто не мог ничего сделать, мы не могли даже пошевелиться. Из-за такого количества людей не хватало воздуха, я еле-еле дышала», - рассказала другая очевидица Яна изданию Газета.ru

Среди жертв есть граждане Китая, Ирана, Узбекистана и других стран. Сеульские власти уже сообщили, что получили больше 270 сообщений о лицах пропавших без вести.

