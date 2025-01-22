Сеть игорных клубов ликвидировали в Санкт-Петербурге
22 января 202513:31
В Санкт-Петербурге прикрыли сеть игорных клубов, сообщила пресс-служба УМВД по городу, передает ТАСС.
По данным следствия, данный вид незаконного бизнеса просуществовал порядка четырех лет. Каждый месяц он приносил владельцам 25 миллионов рублей дохода.
Организаторы арендовали для этого каждый раз новые квартиры, а приглашались для участия в играх, как правило, проверенные клиенты. Расследование по этому делу всё еще продолжается.
Ранее свыше 100 человек задержали во время ликвидации казино в Москве, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru