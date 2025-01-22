Сеть игорных клубов ликвидировали в Санкт-Петербурге

По данным следствия, данный вид незаконного бизнеса просуществовал порядка четырех лет. Каждый месяц он приносил владельцам 25 миллионов рублей дохода.

Организаторы арендовали для этого каждый раз новые квартиры, а приглашались для участия в играх, как правило, проверенные клиенты. Расследование по этому делу всё еще продолжается.

Ранее свыше 100 человек задержали во время ликвидации казино в Москве, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

