Сервисы аренды установили, кто испачкал солидолом более 500 электросамокатов

Компания по аренде электросамокатов Whoosh определила личности злоумышленников, которые испортили транспортные средства на стойках проката в центре российской столицы. Как сообщили в пресс-службе компании, орудовали не менее трёх хулиганов – они обмазали ручки и дисплей самокатов солидолом и зачертили чёрным маркером.

При этом причины такого поведения пока не понятны. Всего испачкано более 500 электросамокатов. Компания обратилась в полицию. Злоумышленники также испачкали около 300 самокатов Urent, сообщили РБК в пресс-службе компании. В этом случае в полицию также переданы фотоизображения предполагаемых злоумышленников. Еще около 30 поврежденных самокатов принадлежит «Яндекс.Go».

Ранее в столичном главке МВД проинформировали, что неизвестные испачкали солидолом электронную панель 400 электросамокатов нескольких компаний в районе Якиманка - в начале Ленинского проспекта и на Крымском Валу.

