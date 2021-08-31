Сервисы аренды установили, кто испачкал солидолом более 500 электросамокатов
Компания по аренде электросамокатов Whoosh определила личности злоумышленников, которые испортили транспортные средства на стойках проката в центре российской столицы. Как сообщили в пресс-службе компании, орудовали не менее трёх хулиганов – они обмазали ручки и дисплей самокатов солидолом и зачертили чёрным маркером.
При этом причины такого поведения пока не понятны. Всего испачкано более 500 электросамокатов. Компания обратилась в полицию. Злоумышленники также испачкали около 300 самокатов Urent, сообщили РБК в пресс-службе компании. В этом случае в полицию также переданы фотоизображения предполагаемых злоумышленников. Еще около 30 поврежденных самокатов принадлежит «Яндекс.Go».
Ранее в столичном главке МВД проинформировали, что неизвестные испачкали солидолом электронную панель 400 электросамокатов нескольких компаний в районе Якиманка - в начале Ленинского проспекта и на Крымском Валу.
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