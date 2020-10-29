Сервис «Яндекс.Такси» опроверг блокировку водителя, вломившегося в офис компании

Водитель, который 29 октября ворвался в офис «Яндекс.Такси», не был заблокирован в сервисе. Об этом НСН сообщили в пресс-службе сервиса.

В сообщении говорится, что мужчина по имени Михаил пришел к закрытому офису и, разбив окно, залез внутрь. Он представился водителем, выполняющим заказы «Яндекс.Такси» и потребовал разговора с руководством сервиса для поддержки в разборе блокировок.

В компании отметили, что с мужчиной сразу вышли на связь, а после разговора он сдался полиции, которую ранее вызвала охрана офиса. По информации сервиса, Михаил не был заблокирован, работал на линии в сентябре и октябре, все выплаты осуществлялись в срок и в полном объеме. «Мы не будем настаивать на аресте водителя», - добавили в «Яндекс.Такси».

Ранее сообщалось, что в московский офис «Яндекс.Такси» вошел мужчина, облил себя бензином и потребовал у встречи с генеральным директором компании. В настоящее время он задержан сотрудниками МВД, с ним проводят беседу.