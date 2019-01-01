Сердечную недостаточность назвали лишь предварительной причиной смерти Сергея Доренко

Острая сердечная недостаточность - лишь предварительная причина смерти журналиста Сергея Доренко, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в медицинских кругах. По словам собеседника агентства, такой предварительный диагноз ставится всегда в случаях внезапной смерти.

«В случае Доренко — это лишь предварительная версия. Причину смерти покажет только вскрытие», — заявил источник.

Напомним, что Сергей Доренко погиб сегодня в Москве. Как сообщается, он двигался на мотоцикле по Николоямской улице, а затем потерял управление и упал на дорогу. Попытки оказать ему первую помощь к успеху не привели, Доренко скончался на месте.

Сергей Доренко с 1991 года работал на 1 канале, в программе «Вести» и на CNN. Известность журналисту принесла его авторская программу на телеканале ОРТ. В 2008-2013 годах Сергей Доренко работал главным редактором радиостанции «Русская служба новостей» и одновременно вел несколько разговорных программ на радио. С 2014 года он занимал должность главного редактора радиостанции «Говорит Москва».

