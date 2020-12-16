СМИ: семья умершей в Эймсбери британки намерена подать иск против РФ

Родственники Дон Стерджес, которая скончалась в результате инцидента в Эймсбери летом 2018 года, рассказали о намерении подать иск против России, сообщает газета Daily Mirror

По данным издания, представители семьи умершей британки обратились в Высокий суд Лондона и инициировали судебную процедуру по факту нарушения Европейской конвенции о правах человека, однако пока не подали исковое заявление.

Газета сообщает, что родственники Стерджес намерены призвать к ответу Российскую Федерацию, Минобороны РФ, а также ГУ Генштаба ВС РФ. Daily Mirror отмечает, рассмотрение иска возможно только после окончания расследования обстоятельств смерти женщины, результаты которого планируют огласить в 2021 году.

Ранее судьи Дэвид Бин и Клайв Льюис, рассматривавшие жалобу семьи Стерджес, признали, что уголовное разбирательство с «открытым изучением» обстоятельств смерти британки «едва ли когда-либо состоится». Не исключено, что коронерское расследование придётся переквалифицировать в публичное, однако в данном случае потребуется разрешение главы МИД Великобритании на доступ коронера к закрытой информации.

По версии британских властей, в марте 2018 года бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, которого в России осудили за шпионаж в пользу Великобритании, а также его дочь Юлия, подверглись в английском Солсбери воздействию нервно-паралитического вещества.

Дон Стерджес в июне того же года была доставлена в больницу города Эймсбери, где скончалась 8 июля. Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) в своем докладе утверждает, что причиной смерти британки стал контакта с тем же самым веществом, от которого ранее пострадали Скрипали.

