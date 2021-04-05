Семья из Волгограда задержана за сбыт фальшивых денег

Мать и дочь задержаны в Волгограде за реализацию фальшивых денег на городском рынке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на "МВД Медиа".

По данным МВД, 46-летняя жительница Алексеевского района Волгоградской области вместе с матерью приобрела пачку пятитысячных банкнот, часть из которых они сбыли на рынке у дома. Еще семь поддельных купюр они реализовали на рынке в Дзержинском районе города.

Полиция выявила мошенничество после одной из операций. В машине, принадлежащей семье, было найдено 35 пятитысячных купюр из посылки, которую младшая из женщин забрала на почте. Откуда именно были получены деньги, не уточняется.

В МВД отмечают, что за подозреваемыми была установлена слежка после получения посылки. Возбуждено уголовное дело по статье 186 УК РФ "Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг".

