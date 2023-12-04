Семья из семи человек отравилась угарным газом в Крыму

Семья из семи человек в Крыму отравилась угарным газом в частном доме. Летальную порцию CO получили четверо человек, включая двоих несовершеннолетних. Трое отравивших помещены в больницу, сообщает главк МЧС по республике и Севастополю.

Трагедия случилась в селе Укромное Симферопольского района. Отравившихся обнаружил работодатель главы семьи. Руководитель пришёл к нему домой из-за того, что подчинённый не появился на рабочем месте.

Выжили трое детей семейной пары 20, 19 и 16 лет. Как уточняет RT, по факту отравления людей возбуждено уголовное дело.

Ранее стало известно об отравлении угарным газом российского театрального режиссера Дмитрия Крымова. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», он попал в больницу вместе с женой после пожара в своей квартире в Нью-Йорке.

