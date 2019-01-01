Происшествия
Как отмечает RT, автомобиль сбил семейную пару из России. Муж и жена получили травмы, не совместимые с жизнью. Виновник ДТП задержан и арестован. Российские дипломаты поддерживают контакт с властями Турции в связи с трагическим происшествием.
Семья из России погибла в Турции
11 июня18:36
Двое граждан России погибли в Турции в результате дорожно-транспортного происшествия. Трагедия случилась в провинции Анталья, в районе Аланьи в посёлке Махмутлар. Об этом сообщает РИА ФАН со ссылкой на представителя генерального консульства РФ в Анталье.
Как отмечает RT, автомобиль сбил семейную пару из России. Муж и жена получили травмы, не совместимые с жизнью. Виновник ДТП задержан и арестован. Российские дипломаты поддерживают контакт с властями Турции в связи с трагическим происшествием.
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