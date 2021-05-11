Семьи погибших при стрельбе в казанской школе получат по 1 млн рублей

Глава пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова заявила, что семьям погибших и пострадавших при стрельбе в гимназии №175 в Казани получат компенсации, сообщает ТАСС.

По её словам, власти Татарстана выплатят семьям погибших по одному миллиону рублей. Галимова добавил, что , граждане, получившие ранения тяжёлой и средней тяжести получат по 400 тысяч рублей, а за лёгкие ранения выплатят по 200 тысяч рублей.

ЧП произошло в Казани утром 11 мая. Вооруженный преступник ворвался в гимназию №175 на улице Джаудата Файзи и открыл стрельбу. По данным правительства Татарстана, в результате погибли семеро учащихся и одна учительница. Пострадали 18 человек, шестеро детей находятся в тяжёлом состоянии, сообщает RT.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье «убийство двух и более лиц». Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил передать все материалы в центральный аппарат СК.

Власти Татарстана объявили 12 мая днём траура, сообщает РИА ФАН. Соболезнования семьям погибших выразили президент России Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин, представители правительства и Госдумы.



