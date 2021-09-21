Семерых пострадавших во время стрельбы в Перми доставят в Москву

Семерых пострадавших в результате нападения на Пермский государственный национальный исследовательский университет (ПГНИУ) перевезут в Москву, где им окажут необходимую медицинскую помощь. Об этом заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

Слова главы ведомства приводит Telegram-канал Минобрнауки. Как отметил Фальков, все необходимое для успешной доставки пострадавших готово. Министр выразил надежду, что все получившие ранения вскоре вернутся домой.

Напомним, накануне один из студентов устроил стрельбу в одном из корпусов ПГНИУ. Учащиеся и преподаватели закрылись в аудиториях, некоторые были вынуждены выпрыгивать из окон, пишет Газета.ру. Жертвами атаки стали шесть человек, 24 пострадали, отмечает Ura.ru.

