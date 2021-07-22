Семерых исламистов задержали в Кисловодске
Силовики задержали в Кисловодске ещё семь исламистов по делу о подготовке теракта в здании местной полиции, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.
По данным ведомства, это жители Дагестана, Карачаево-Черкессии и Ставропольского края, входившие в ячейку запрещённой в России террористической организации «Исламское государство».
В СК РФ напомнили, что ранее в Кисловодске уже были задержаны 17 членов радикальной ячейки, в отношении которых было возбуждено несколько уголовных дел, сообщает РЕН ТВ. В ходе обысков были обнаружены и изъяты запрещённая религиозная литература, стрелковое оружие, компоненты для изготовления взрывных устройств.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,1 млн+24 471 / сут.
Умерли
152 тыс.+796 / сут.
Выздоровели
5,4 млн+22 660 / сут.
- Карту Украины без Крыма опубликовали на сайте Олимпийских игр в Токио
- Семерых исламистов задержали в Кисловодске
- Суд снова оштрафовал Twitter за запрещённый в РФ контент
- «Трубу можно перекрыть!» Западные СМИ оценили соглашение по «Северному потоку — 2»
- Лукашенко передал правительству часть президентских полномочий
- Под Анапой водитель кроссовера выехал на тротуар и сбил шесть человек
- Руководителя отделения ПФР задержали в Челябинской области
- Медик назвала способ преодолеть страх перед вакцинацией
- Грушко назвал условие продолжения транзита газа через Украину
- В Минэнерго допустили запрет на экспорт бензина из-за высоких оптовых цен
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru