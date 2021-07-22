Семерых исламистов задержали в Кисловодске

Силовики задержали в Кисловодске ещё семь исламистов по делу о подготовке теракта в здании местной полиции, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

По данным ведомства, это жители Дагестана, Карачаево-Черкессии и Ставропольского края, входившие в ячейку запрещённой в России террористической организации «Исламское государство».

В СК РФ напомнили, что ранее в Кисловодске уже были задержаны 17 членов радикальной ячейки, в отношении которых было возбуждено несколько уголовных дел, сообщает РЕН ТВ. В ходе обысков были обнаружены и изъяты запрещённая религиозная литература, стрелковое оружие, компоненты для изготовления взрывных устройств.

