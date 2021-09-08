Семь сирийских военных погибли при взрыве

Взрыв произошел в сирийской провинции Дераа в результате чего погибли семь военных армии правительства. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что военнослужащие подорвались на дороге, находясь в автомобиле. Среди пострадавших трое человек. Мина была заложена между деревнями Нафиа и Айн Закар. Среди пострадавших трое человек.

Вооруженный конфликт между правительственными силами САР и боевиками начался в 2011 года. В 2017 году Москва начала выводить военных с сирийской территории.

