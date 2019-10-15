Семь человек спаслись после обрушения дома в Бразилии

Спасатели вытащили семь человек из-под завалов жилого дома, обрушившегося в городе Форталеза на северо-востоке Бразилии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на портал Globo.

Спасатели поддерживают контакт с двумя пострадавшими, извлечь которых еще не удалось. Также из-под обломков извлекли собаку. По данным пожарных, под завалами сейчас находятся от 10 до 15 человек. Поисковые работы продолжаются.

Семиэтажное здание располагалось в квартале Дионисиу-Торреш, благополучном районе города. Одна из бывших жительниц рассказала о том, что дом был построен более 40 лет назад и нуждался в капитальном ремонте. По ее словам, до переезда два месяца назад она уже замечала трещины внутри и снаружи здания.

