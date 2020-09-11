Семь человек пострадали в результате аварии в Рязани

В Рязани произошло столкновение микроавтобуса, везшего пассажиров по маршруту, и легковой машины, в результате ДТП пострадали 7 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД Рязанской области.

По данным агентства, автомобиль марки "Шевроле" столкнулся с маршрутным такси на пересечении Московского шоссе и Мервинской улицы. Травмы различной степени тяжести получили четверо пассажиров автобуса, а также водитель и две пассажирки легкового автомобиля.

Всех пострадавших госпитализировали, им уже оказывается медицинская помощь. Погибших в ДТП нет.

