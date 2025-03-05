Семь человек пострадали в ДТП в Саратовской области

Автомобили Lada и Nissan столкнулись в Саратовской области, в аварии пострадали семь человек. Об этом сообщил глава управления региональной безопасности правительства области Юрий Юрин в Telegram-канале.

ДТП произошло в Марксовском районе близ города Маркс. При аварии пострадали семеро, в том числе ребенок.

«Спасатели областной службы спасения деблокировали из "Лады" женщину и транспортировали в автомобиль скорой помощи для госпитализации», - указал чиновник.

Областная Госавтоинспекция уточнила, что за рулем Lada находилась женщина 1990 года рождения, а Nissan управлял мужчина 1977 г.р.

Ранее в Сарапуле произошло ДТП с участием трех автомобилей, два человека получили травмы различной степени тяжести, пишет 360.ru.

