Семь человек пострадали при наезде автомобиля на тротуар в Екатеринбурге

Автомобиль вылетел на тротуар с пешеходами в центре Екатеринбурга, семь человек пострадали. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ГИБДД города.

Согласно данным ведомства, на улице Ленина в уральской столице произошло столкновение двух автомобилей. По предварительной информации, одна из машин выехала на запрещающий сигнал светофора, вторая от удара отлетела на тротуар с пешеходами.

Как уточнили в ГИБДД, в результате происшествия пострадали пять взрослых и двое детей.

