Семь человек пострадали при наезде автомобиля на тротуар в Екатеринбурге
Автомобиль вылетел на тротуар с пешеходами в центре Екатеринбурга, семь человек пострадали. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ГИБДД города.
Согласно данным ведомства, на улице Ленина в уральской столице произошло столкновение двух автомобилей. По предварительной информации, одна из машин выехала на запрещающий сигнал светофора, вторая от удара отлетела на тротуар с пешеходами.
Как уточнили в ГИБДД, в результате происшествия пострадали пять взрослых и двое детей.
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