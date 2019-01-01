Семь человек погибли в ДТП в Туве

Семь человек погибли при столкновении двух автомобилей на 20-м километре автомобильной дороги Кызыл - Эрзин в Республике Тува, сообщили ТАСС в ГИБДД.

Уточняется, что водитель Toyota Camry, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с Lada Priora. В результате аварии оба водителя и пять пассажиров отечественного автомобиля, среди которых трое разновозрастных несовершеннолетних, погибли, еще один пассажир Lada в тяжелом состоянии госпитализирован.

На месте происшествия работают сотрудники ДПС.

