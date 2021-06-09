Семь человек погибли в ДТП с автобусом в Мексике
Семь человек погибли в ДТП с туристическим автобусом в городе Тихуана на западе Мексике. Об этом сообщает телеканал Milenio.
Отмечается, что автобус перевернулся на территории штата Нижняя Калифорния. Жертвами аварии стали семь человек, еще шесть человек получили травмы.
Трагедия произошла во вторник вечером. В автобусе было более 50 человек. РИА Новости передает, что полиция устанавливает личности погибших. По предварительным данным, погибшие работали в барах того района, где случилось ДТП.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,2 млн+10 407 / сут.
Умерли
125 тыс.+399 / сут.
Выздоровели
4,8 млн+9 814 / сут.
- Россиянин погиб при подрыве бронеавтомобиля в Сирии
- Один человек пострадал при жесткой посадке легкомоторного самолета под Ростовом-на-Дону
- Путин прокомментировал дизайн формы сборной Украины по футболу
- Путин заявил, что ему всегда есть о чем поговорить с Зеленским
- В США неизвестный открыл стрельбу на военной базе
- Путин: Нет гарантий невступления Украины в НАТО
- «Невиданная подлость»: Захарова раскритиковала призыв Тихановской ввести санкции против Белоруссии
- Путин сравнил законопроект о «коренных народах» Украины с идеями нацистской Германии
- Премьер Испании предложил разрешить въезд в ЕС вакцинированным «Спутником V»
- В МИД России не исключили ухудшения отношений с США
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru