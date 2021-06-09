Семь человек погибли в ДТП с автобусом в Мексике

Семь человек погибли в ДТП с туристическим автобусом в городе Тихуана на западе Мексике. Об этом сообщает телеканал Milenio.

Отмечается, что автобус перевернулся на территории штата Нижняя Калифорния. Жертвами аварии стали семь человек, еще шесть человек получили травмы.

Трагедия произошла во вторник вечером. В автобусе было более 50 человек. РИА Новости передает, что полиция устанавливает личности погибших. По предварительным данным, погибшие работали в барах того района, где случилось ДТП.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ТуристыГибельДТПМексика
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