Семь человек погибли при обрушении здания в Индии
23 июля 202109:42
Семь человек погибли, еще трое пострадали при обрушении здания в городе Мумбаи в Индии, сообщило агентство ANI со ссылкой на полицию.
Силовики сообщили, что инцидент произошел в районе Гованди. Сейчас на месте работают спасатели.
Ранее в Мумбаи объявили красный уровень тревоги из-за сильных дождей, которые привели к отключению света и воды, а также способствовали сходу оползня, в результате которого погибли 17 граждан.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,1 млн+24 471 / сут.
Умерли
152 тыс.+796 / сут.
Выздоровели
5,4 млн+22 660 / сут.
- Роспотребнадзор назвал главные симптомы после острой фазы COVID-19
- Зюганов рассказал о возможных преемниках Путина
- Минздрав: Итоговые данные исследований «Спутника V» опубликуют к октябрю
- Семь человек погибли при обрушении здания в Индии
- Украина озвучила требования к Западу из-за «Северного потока – 2»
- Более сотни мирных жителей Афганистана погибли от рук неизвестных
- Центробанк отозвал лицензию у Руна-банка
- В Красноярском крае ввели обязательную вакцинацию
- Роспотребнадзор отметил потерю веса у переболевших в тяжелой форме COVID-19
- Россияне стали чаще покупать кнопочные телефоны
22 июля 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru