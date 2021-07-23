Семь человек погибли при обрушении здания в Индии

Семь человек погибли, еще трое пострадали при обрушении здания в городе Мумбаи в Индии, сообщило агентство ANI со ссылкой на полицию.

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Силовики сообщили, что инцидент произошел в районе Гованди. Сейчас на месте работают спасатели.

Ранее в Мумбаи объявили красный уровень тревоги из-за сильных дождей, которые привели к отключению света и воды, а также способствовали сходу оползня, в результате которого погибли 17 граждан.

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ФОТО: twitter.com
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