Сейсмологи зафиксировали сильное землетрясение в Аргентине
В Аргентине произошло сильное землетрясение. Его магнитуда, по разным данным составила от 5,8 до 6,2, передает РИА Новости. Эксперты из Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра оценили землетрясение в 5,8 баллов, при этом Геологическая служба США считает, что магнитуда равна 6,2.
Землетрясение было зафиксировано в 5.18 по местному времени. Эпицентр располагался в 76 километрах к северо-западу от города Сан-Антонио-де-лос-Кобрес.
Пока нет данных о возможных жертвах и разрушениях.
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