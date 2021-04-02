СБУ задержала взорвавшего мост террориста

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала в Днепропетровской области боевика, взорвавшего мост. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным СБУ, в 2014 году задержанный присоединился к вооруженным формированиям самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР). Кроме того, он организовал и возглавил группу, активно участвовавшую в боевых действиях против украинских силовиков.

«По оперативной информации, злоумышленники совершали особо тяжкие преступления против мирного населения региона, в частности, незаконно лишали свободы людей для выкупа», — сообщает СБУ.

Правоохранители также установили, что задержанный командовал группировкой, взорвавшей мост через реку Северский Донец.

По данным СБУ, задержанный вернулся на подконтрольные Киеву территории «из-за конфликта с главарями [руководством ЛНР] и опасения за свою жизнь». Правоохранители подозревают его в посягательстве на территориальную целостность Украины, диверсии и создании террористической организации.

