СБУ задержала «агента ФСБ»

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о задержании «агента ФСБ РФ», якобы собиравшего данные о воинских частях в Житомирской области.

«Контрразведчики Службы безопасности Украины задержали агента ФСБ РФ на Житомирщине. Им оказался местный житель, который по заданию вражеской спецслужбы, на материальной основе, собирал разведывательные данные о воинских частях региона», — говорится в сообщении на сайте спецслужбы.

По данным СБУ, задержанный должен был снять на видео два военных объекта, собрать сведения о руководящем составе воинских подразделений, в том числе компрометирующие, а также установить места проживания военнослужащих.

Кроме того, «агент» подготовил схемы территорий воинских частей, указав места расположения контрольно-пропускных пунктов, которые он должен был передать по электронным каналам.

СБУ отмечает, что при обыске у задержанного обнаружили «средства связи с работниками ФСБ РФ». Гражданин признал факт сотрудничества с российской спецслужбой, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

