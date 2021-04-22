СБУ задержала «агента ФСБ»
Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о задержании «агента ФСБ РФ», якобы собиравшего данные о воинских частях в Житомирской области.
«Контрразведчики Службы безопасности Украины задержали агента ФСБ РФ на Житомирщине. Им оказался местный житель, который по заданию вражеской спецслужбы, на материальной основе, собирал разведывательные данные о воинских частях региона», — говорится в сообщении на сайте спецслужбы.
По данным СБУ, задержанный должен был снять на видео два военных объекта, собрать сведения о руководящем составе воинских подразделений, в том числе компрометирующие, а также установить места проживания военнослужащих.
Кроме того, «агент» подготовил схемы территорий воинских частей, указав места расположения контрольно-пропускных пунктов, которые он должен был передать по электронным каналам.
СБУ отмечает, что при обыске у задержанного обнаружили «средства связи с работниками ФСБ РФ». Гражданин признал факт сотрудничества с российской спецслужбой, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
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