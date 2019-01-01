«Сбой в системе»: Десятки россиян «похоронили» по ошибке

Жители Кировской области получили уведомления о том, что они умерли. Как отмечает РИА Новости, отправителем таких «похоронок» стала Яранская городская администрация. В письмах говорилось о том, что их адресаты считаются мертвыми, а их имущество, как выморочное, переходит в собственность городского поселения.

В тот момент, когда «покойные» лично начали приходить в администрацию за разъяснениями, чиновники заявили, что уведомления разослали по ошибке. И виной тому технический сбой.

Отметим, данные о количестве разосланных уведомлений разнятся. Сами жители говорят о более чем 500 письмах, в администрации Яранска подтверждают лишь 25. При этом местные власти заявили, что извинились перед всеми «умершими» лично, отметив, что конфликт улажен.

Ранее НСН сообщала, что в России произошел глобальный сбой в работе компьютерной системы ЗАГС. Как отмечает ТАСС, накануне из строя вышла общероссийская электронная система, в которую заносятся данные о регистрации рождения, смертей и бракосочетаний.

По информации региональных СМИ, сбои зафиксированы в Екатеринбурге и Новочеркасске, также о неполадках сообщили в Ульяновске, Ростове-на-Дону, Казани, Пермском крае и других регионах.

