Сбой в движении поездов произошел на МЦД-1 в сторону Лобни

Сбой в графике движения поездов произошел на первом Московском центральном диаметре по направлению на Лобню, информирует Московская железная дорога. Причиной заминки стала внеплановая остановка пригородного поезда Голицыно-Дубна на платформе «Тестовская».

В результате, несколько электричек Белорусского направления, в том числе МЦД-1, идут с отставанием от графика. В МЖД заверили, что делают все возможное для наверстывания времени опоздания задержанных составов. В Центральной пригородной пассажирской компании сообщили, что проблемная электричка уже отправилась в путь самостоятельно.

Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», первая линия Московских центральных диаметров связывает города Одинцово и Лобня Московской области. Маршрут проходит через территорию столицы и Долгопрудного, соединяет Белорусское и Савёловское направления МЖД.

