Сбой интернета парализовал аэропорт Екатеринбурга

Сбой в работе интернета привёл к серьёзным проблемам в функционировании аэропорта Кольцово в Екатеринбурге. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани административного центра Урала. Неполадки сети, в частности, привели к отключению ряда сервисов аэропорта.

В социальных сетях пассажиры сообщали, что терминалах не работали экраны, была прервана регистрация на очередные рейсы. Работа сервисов и подразделений аэропорта к этой минуте уже восстановлена.

Причины происшествия выясняют компетентные службы. О задержке рейсов точной информации нет.

