Сбой интернета парализовал аэропорт Екатеринбурга
Сбой в работе интернета привёл к серьёзным проблемам в функционировании аэропорта Кольцово в Екатеринбурге. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани административного центра Урала. Неполадки сети, в частности, привели к отключению ряда сервисов аэропорта.
В социальных сетях пассажиры сообщали, что терминалах не работали экраны, была прервана регистрация на очередные рейсы. Работа сервисов и подразделений аэропорта к этой минуте уже восстановлена.
Причины происшествия выясняют компетентные службы. О задержке рейсов точной информации нет.
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