Сбивший пешеходов в Калининграде водитель под наркотиками арестован

Водителя Mercedes, который наехал на пешеходов на тротуаре в Калининграде, отправлен в следственный изолятор. Решение об аресте по просьбе следствия вынес суд в областном центре.

ДТП произошло во вторник, 13 августа в 21:36 по местному времени (22:36 по московскому) на улице Черняховского. 33-летний водитель иномарки не справился с управлением и сперва выехал на полосу встречного движения, после чего вылетел на тротуар. Автомобиль сбил пятерых людей.

В больницу попали четверо пострадавших. Утром 14 августа жительница Хабаровска 1973 года рождения скончалась от полученных травм. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», уже установлено, что водитель находился под действием наркотиков. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

