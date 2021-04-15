Сбившего пешеходов рэпера Гулиева приговорили к четырём годам колонии
Рэпер Эльмин Гулиев (Эллей) признан виновным в нарушении ПДД в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности тяжкий вред здоровью, сообщает РИА Новости.
Пресс-секретарь Хамовнического суда Москвы Ираклий Сохадзе рассказал, что музыканта приговорили к четырем годам колонии общего режима, а также лишили водительских прав на три года.
В суде отметили, что приговор может быть обжалован, но так как Гулиев полностью признал свою вину и заявил о готовности оплатить лечение и выплатить 1,5 миллиона рублей морального вреда, то защита сможет лишь смягчить наказание.
Резонансное ДТП произошло в Москве 21 сентября 2020 года. На пересечении улицы Остоженка и Померанцева переулка управлявший автомобилем Infiniti Гулиев проехал на красный сигнал светофора и врезался в Mercedes, после чего вылетел на тротуар, сбив трёх пешеходов.
Медосвидетельствование показало, что рэпер был в состоянии наркотического опьянения, сообщает RT.
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