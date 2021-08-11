Сбежавшие через окно суда в Выборге братья задержаны под Петербургом
В Ленинградской области задержаны двое осуждённых братьев, которые сумели сбежать через окно из здания суда сразу после вынесения приговора. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Обоих обнаружили под Санкт-Петербургом.
Побег произошёл в минувший понедельник из здания мирового суда в Выборге. Братья 35 и 40 лет были признаны виновными по статьям «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» и «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».
Первый получил 2,5 года заключения, второй - год лишения свободы в колонии строгого режима. Один из них до этого был уже судим за кражу и угон автомобиля без цели хищения.
В главке МВД по Петербургу и Ленинградской области назвали имена беглецов: Михаил и Николай Мигутины.
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