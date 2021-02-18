Сбербанк восстановил работу своего мобильного приложения
Сбербанк устранил все трудности, возникшие у пользователей мобильного приложения, сообщает РИА Новости.
Ранее пользователи пожаловались на проблемы при входе и проведении операций. Портал Downdetector, отслеживающий подобные случаи на популярных интернет-ресурсах, сообщил, что затруднения у клиентов Сбербанка начались около 18.00 по московскому времени.
Около 79% пользователей мобильного банка из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Челябинска и других российских городов, жаловались на проблемы со входом, 12% - на невозможность перевести деньги, ещё 7% - на невозможность совершить платёж.
Ранее 18 февраля произошёл сбой в работе сервисов «Яндекс Go»: «Яндекс. Еда», «Яндекс. Лавка» и «Яндекс. Такси».
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