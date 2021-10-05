«Сбербанк» устранил сбой в работе мобильного приложения
Неполадки в работе мобильного приложения «Сбербанк онлайн» устранены, сообщает пресс-служба кредитной организации.
Ранее 5 октября клиенты банка стали массово жаловаться на сбои в работе приложения в России.
По данным сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, большинство сообщений (38%) были связаны с работой мобильного банкинга, ещё 36% пользователей пожаловались на проблемы со входом в приложение. Чаще всего жалобы поступали из Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска.
Масштабный сбой был зафиксирован 4 октября в работе социальной сети Facebook, а также принадлежащих ей Instagram и WhatsApp, сообщает RT. Причиной неполадок в компании назвали изменения конфигурации магистральных маршрутизаторов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru