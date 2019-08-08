Сапёры ищут опасные предметы после ЧП на арсенале под Ачинском

Подразделения сапёров приступили к поиску и обезвреживанию взрывоопасных объектов в окрестностях склада боеприпасов в Ачинском районе Красноярского края, где ранее произошёл пожар и детонация снарядов. Об этом сообщает министерство обороны. Сейчас работы ведутся в районе посёлка Каменка, ближайшего к месту ЧП, и непосредственно вокруг территории арсенала, передает RT.

В Минобороны подчеркнули, что сапёры действуют в интересах безопасности местных жителей. Накануне было объявлено об отмене режима чрезвычайной ситуации во всём Ачинском районе. Как отмечает Газета.ру, ранее на территории склада военной части, где случилось ЧП, а также в Каменке начались ремонтно-восстановительные работы.

В свою очередь, заместитель министра обороны Дмитрий Булгаков сообщил, что система жилищно-коммунального хозяйства в Ачинском районе уже восстановлена, в домах есть вода и свет.

