Санитара ковидного госпиталя в Москве уволили после акции с фонариками
Санитар ковидного госпиталя в ледовом дворце «Крылатское» в Москве Саиданвар Сулаймонов в своём Twitter сообщил, что лишился работы из-за своей гражданской позиции.
Сулаймонов рассказал, что работал в "красной зоне" и не мог выйти на улицу, поэтому сделал фото с фонариком внутри госпиталя и разместил её на своей странице. На следующий день он узнал, что уволен.
«Меня уволили с утра. Увольнение прошло тихо и спокойно. Попросили забрать все вещи из шкафчика и ключи от раздевалки попросили обратно... Вот так в России поступают со всеми инакомыслящими. Вот так в России нет репрессий в сторону неугодных», - написал Сулаймонов.
Ранее сторонники оппозиционера Алексея Навального призвали граждан в День всех влюбленных, 14 февраля, выйти вечером во двор с включенными фонариками на телефоне, а потом опубликовать фотографии в соцсетях, сообщает RT.
Акции протеста прошли в России после ареста оппозиционера Алексея Навального 23 и 31 января, а также 2 февраля, после того, как суд заменил ему условное наказание на реальный срок и приговорил к 3,5 годам реального заключения по делу «Ив Роше», из которых в колонии общего режима он проведет 2 года и 8 месяцев.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,1 млн+14 207 / сут.
Умерли
80 520+394 / сут.
Выздоровели
3,6 млн+13 935 / сут.
- Шварценеггер заявил, что тяжелоатлет Власов был его учителем
- Санитара ковидного госпиталя в Москве уволили после акции с фонариками
- Познер назвал самого неприятного гостя своей программы на Первом
- Великобритания ужесточает карантинные меры для въезжающих из-за COVID-19
- Правительство РФ выделяет 10 млрд рублей на лекарства для детей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru