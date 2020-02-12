Самоубийство экс-начальника управления ФСИН подтвердили в суде

Бывший начальник автотранспортного управления ФСИН Виктор Свиридов скончался в результате попытки суицида. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря Мосгорсуда Ульяну Солопову.

Свиридов до оглашения приговора по обвинению в вымогательстве находился под подпиской о невыезде. Как выяснилось, на заседание в Чертановский суд он принес оружие.

Как уже сообщалось, Свиридова обвиняли в вымогательстве 10 миллионов рублей у бывшего замглавы ФСИН Александра Сапожникова. Он признал вину, и суд назначил Свиридову наказание «ниже низшего предела» - три года колонии строгого режима.

По информации СМИ, Солопов страдал неизлечимым онкологическим заболеванием.

