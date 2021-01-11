Самосвал протаранил военную колонну в Подмосковье
Грузовой автомобиль въехал в колонну автобусов Министерства обороны России на Новорижском шоссе в Московской области. По предварительным данным, пострадали не менее восьми человек, двое погибли. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию экстренных служб.
Самосвал протаранил колонну автобусов с военными в районе поворота на деревню Глухово у храма Александра Невского. На месте происшествия работают бригады скорой помощи.
Обстоятельства происшествия устанавливаются, виновник аварии пока не называется.
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