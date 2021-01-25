Самому маленькому ребёнку из задержанных на незаконных акциях девять лет

Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова заявила, что в регионах России в ходе несогласованной акции 23 января были задержаны порядка 300 несовершеннолетних, сообщает РИА Новости.

По её словам в Москве задержали около 70 детей, в Санкт-Петербурге - порядка 30. Самому маленькому ребенку из задержанных всего 9 лет.

«Их задержали как раз на митинге, взрослые пытались не пустить их в гущу событий... они оказались в участке, ожидая маму», - сказала Кузнецова.

Несанкционированные акции прошли по всей России 23 января. Их организовали сторонники арестованного оппозиционера Алексея Навального. В Москве СК были возбуждены четыре уголовных дела о насилии над сотрудниками правоохранительных органов, сообщает RT. Например, в Пресненском районе гражданин, в ответ на законные требования полицейского об остановке автомобиля, совершил наезд на последнего.

