Самолёт Москва-Анталья сел в Сочи из-за пассажирки
17 августа 202009:28
Направлявшийся из Москвы в турецкую Анталью пассажирский самолёт совершил вынужденную посадку в аэропорту Сочи. По данным наземных служб, причиной послужило плохое самочувствие одной из пассажирок: 43-летняя женщина пожаловалась на боли в животе, передаёт ТАСС.
К самолёту вызвали машину «скорой помощи», женщину забрали в адлерскую больницу.
О её состоянии пока ничего не известно.
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17 августа 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru