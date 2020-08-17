Самолёт Москва-Анталья сел в Сочи из-за пассажирки

Направлявшийся из Москвы в турецкую Анталью пассажирский самолёт совершил вынужденную посадку в аэропорту Сочи. По данным наземных служб, причиной послужило плохое самочувствие одной из пассажирок: 43-летняя женщина пожаловалась на боли в животе, передаёт ТАСС.

К самолёту вызвали машину «скорой помощи», женщину забрали в адлерскую больницу.

О её состоянии пока ничего не известно.

