Самолёт Москва-Анталья сел в Сочи из-за пассажирки

Направлявшийся из Москвы в турецкую Анталью пассажирский самолёт совершил вынужденную посадку в аэропорту Сочи. По данным наземных служб, причиной послужило плохое самочувствие одной из пассажирок: 43-летняя женщина пожаловалась на боли в животе, передаёт ТАСС.

К самолёту вызвали машину «скорой помощи», женщину забрали в адлерскую больницу.

О её состоянии пока ничего не известно.

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Сергеев
ТЕГИ:Экстренная ПосадкаСамолёт
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