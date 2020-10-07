Названа причина гибели самолёта Ан-26 под Харьковом

Отказ в работе одного из блоков системы управления двигателя стала причиной катастрофы Ан-26 под Харьковом, сообщил на своей странице в Facebook вице-премьер Украины Олег Уруский

Причины крушения самолета удалось выяснить после полной расшифровки «черных ящиков».

«Это произошло в результате отказа в работе одного из блоков системы управления двигателя», - написал Уруский. Он также отметил, что следователи выявили нарушения при выполнении лётного задания и организации полёта в целом.

Самолет Ан-26 разбился под Харьковом 26 сентября, погибли 26 человек, одному человеку удалось выжить.

