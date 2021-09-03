Самолет вернулся в «Шереметьево» из-за отказа датчика

Самолет, вылетевший в Белгород, вернулся в аэропорт "Шероеметьево" из-за отказа датчика системы управления. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Самолет Sukhoj Superjet, направлявшийся из Москвы в Белгород, вынужден был вернуться в аэропорт "Шереметьево" с из-за отказа одного из датчиков. Отмечается, что об отказе экипаж предупредила сигнализация.

По сведениям агентства, воздушное судно благополучно приземлилось в аэропорту. На борту самолета находится 81 человек.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
ТЕГИ:ШереметьевоСамолет
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