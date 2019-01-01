Происшествия
Ранее рейс 5620 Симферополь-Санкт-Петербург вынужден был вернулся в аэропорт вылета из-за проблем с закрылками. Приземление прошло успешно. Пассажиров, которые не смогли улететь вовремя, обеспечат бесплатным питанием и напитками, сообщает КИА. Они улетят домой резервным бортом, который авиакомпания направила в Крым.
Самолет вернулся в аэропорт Симферополя из-за проблем с закрылками
20 июня15:18
Пассажиры самолета, вернувшегося из-за технических проблем в аэропорт Симферополя, полетят в Санкт-Петербург другим бортом. Об этом сообщили в пресс-службе крымского аэропорта.
Ранее рейс 5620 Симферополь-Санкт-Петербург вынужден был вернулся в аэропорт вылета из-за проблем с закрылками. Приземление прошло успешно. Пассажиров, которые не смогли улететь вовремя, обеспечат бесплатным питанием и напитками, сообщает КИА. Они улетят домой резервным бортом, который авиакомпания направила в Крым.
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ФОТО: РИА Новости/Игорь Зарембо
ТЕГИ:СамолетСимферополь
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