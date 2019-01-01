Самолет вернулся в аэропорт Симферополя из-за проблем с закрылками

Пассажиры самолета, вернувшегося из-за технических проблем в аэропорт Симферополя, полетят в Санкт-Петербург другим бортом. Об этом сообщили в пресс-службе крымского аэропорта.

Ранее рейс 5620 Симферополь-Санкт-Петербург вынужден был вернулся в аэропорт вылета из-за проблем с закрылками. Приземление прошло успешно. Пассажиров, которые не смогли улететь вовремя, обеспечат бесплатным питанием и напитками, сообщает КИА. Они улетят домой резервным бортом, который авиакомпания направила в Крым.

